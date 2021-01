Crowdfundingsactie moet Cross Jumps Breda door de lockdown helpen: ‘De mentale steun is enorm’

Jochen Stevens (42) en zijn partner Sorayda (41) begonnen ruim zes jaar geleden met hun trampolinepark in de vroegere snoepjesfabriek De Faam en bouwden het in de loop van de jaren steeds verder uit. Door de coronacrisis krijgt het tweetal het financieel steeds lastiger. Stevens: ,,Een van onze vaste bezoekers heeft ons de tip gegeven om een crowdfundingsactie te beginnen. We hebben er even over nagedacht, want het is toch wel lastig om toe te geven dat het financieel niet zo lekker gaat. Maar ik ben heel blij dat we het gedaan hebben. Niet alleen vanwege de donaties, maar ook vanwege de berichten die we ontvangen. Er zijn zelfs kinderen die hun eigen actie hebben opgezet voor ons. Heel tof en bizar.” De teller staat inmiddels op ruim 10.000 euro.