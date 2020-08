Crowdfunding voor operatie doodzieke baby Teleza loopt als een trein: ‘Heel bijzonder dat mensen dit doen’

De crowdfunding via Gofundme was een verrassing voor Nicole van Elteren (34). In Malawi, waar ze woont, zorgt ze al voor Teleza sinds zij drie dagen oud is. Het kindje, dat ze volgens de Malawiaanse wet heeft geadopteerd, heeft vier gaatjes in het hart. Om haar leven te redden is snel een operatie nodig. Die kan niet in Afrika, maar wel in Nederland worden uitgevoerd.