Crowdfunding mislukt, toch krijgt de Markt van Prinsenbeek een fontein

video Bloedvegen bij brute woningover­val in Breda: ‘Ik heb hem naar buiten gewerkt’

17:36 BREDA - Bram van den Broek (57) en zijn vrouw (37) gaan vrijdagavond naar de Jumbo, een kort stukje lopen vanaf hun huis in de Bredase Oranjeboomstraat. Een flesje wijn halen, want ze hebben iets te vieren. De makelaar heeft net gebeld: ,,We hebben ons huis verkocht, we hebben er een mooi prijsje voor gekregen.” Thuis slaat de stemming om: ze raken verzeild in een woningoverval.