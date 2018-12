Crowdfunding aankoop Rat Verlegh Stadion: ‘Dit is een mooi resultaat zeker’

BREDA - De crowdfunding voor aankoop van het Rat Verlegh Stadion is het streefbedrag van 1.25 miljoen euro inmiddels gepasseerd. Het is snel gegaan, het NAC-legioen wil meedoen. ,,NAC leeft, we hielden er inderdaad rekening mee. Maar dit is een heel mooi resultaat, zeker.”

Het is echt in rap tempo gegaan, reageert Freek Geurtsen, mede-oprichter van het Bredase bedrijf Crowdrealestate dat de actie op poten heeft gezet. Geurtsen, zelf seizoenskaarthouder bij NAC, zegt het niet zonder trots: ,,Het is ons eerste project in Breda. En dan nog wel met NAC.”

Crowdrealestate is gespecialiseerd in online crowdfunding voor projecten in de Benelux en Duitsland. ,,Altijd vastgoed, het gaat heel goed. Er is veel vraag naar deze vorm van financiering.” Het Bredase bedrijf was begin dit jaar al een keer eenmalig hoofdsponsor van NAC. Met een bod van 21.500 euro nam het op 29 april de plek in van CM.com op het NAC-shirt. Als opwarmertje ook om samen met de club via crowdfunding en samen met andere partijen de aankoop van het stadion te financieren.

Uitgangspunten

Hoe het verder gaat: ,,De interessepeiling loopt door tot de uitgangspunten definitief zijn, de voorwaarden voor inschrijving. Hoe meer we ophalen hoe beter.” Er zijn tot nu toe rond de 300 inschrijvingen. ,,Veelal particulieren, soms middels een vennootschap. Het gemiddelde inschrijvingsbedrag bedraagt zo'n 4.000 euro. Iedereen die nu heeft ingeschreven krijgt naar verwachting in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar bericht over de definitieve inschrijving en de uitgangspunten.

Quote Er zijn tot nu toe 300 inschrij­vin­gen, iedereen krijgt in het eerste kwartaal 2019 bericht. Freek Geurtsen, Crowdrealestate

‘Mensen doen graag mee’

Over het streefbedrag: ,,Onze ervaring is dat het uiteindelijke bedrag niet veel zal afwijken van de voorinschrijvingsperiode. Als het echt op storten aankomt zien we vaak nieuwe investeerders er bij komen. Mensen doen graag mee.”

Woordvoerder Jasper Saeijs van NAC: ,,Dit ziet er heel goed uit. De teller staat nu op 106 procent van het streefbedrag.” Saeijs: ,,We hebben de actie samen met Crowdrealestate opgezet om te zien of er voldoende interesse is, zodat we een deel van de financiering van het stadion via crowdfunding kunnen doen. Het ziet er naar uit dat dat lukt. Dat zou heel fijn zijn. Het was ook de wens van de gemeente om iets creatiever om te gaan met de financiering. Maar het gaat wel om een interessepeiling. We gaan nu eerst in gesprek met Crouwrealestate over vervolg, over hoe we het concreet kunnen maken.”

Hoe bijzonder?

Hoe bijzonder is dit, zoveel belangstelling om bij te dragen? ,,Heel bijzonder denk ik. Maar ik moet er wel bij zeggen dat Crowdrealestate ook de eigen klanten heeft aangeschreven. Wij hebben als NAC ook een deel van onze sponsoren benaderd. Maar ik ga er wel vanuit dat het grootste deel van het bedrag toch van de aanhang zelf komt.”

Spelregels

Spelregels van de crowdfundingsactie: inleg minimaal 500 euro, tegen een vaste rentevergoeding van 5 procent per jaar (120 maanden looptijd), tien procent aflossing per jaar en investeerders krijgen hypothecaire zekerheid (hypotheekrecht). Uiteindelijk gaat het bij de aankoop van het stadion om een ‘gestapelde financiering’, behalve de crowdfunding zal het benodigde bedrag van 5.5 miljoen euro voor een belangrijk deel ook opgebracht moeten worden door de grootaandeelhouders van NAC.