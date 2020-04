CrossMark: verkoop appartementen Drie Hoefijzers begint en start bouw Thes-complex

BREDA - De verkoop van het ene project is nog niet aangekondigd, of het metselwerk van een volgend project begint. De bouw komt, bijna in schril contrast met de coronacrisis, op stoom in Breda. In deze ronde: de verkoop in Drie Hoefijzers Noord van 56 appartementen en de bouw van Thes.