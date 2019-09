Crissy en Eriks Singelloop: ‘Hij heeft carnaval overleefd, dan moet dit ook lukken’

WAAROM: ,,Wij doen samen mee aan de 10 kilometer als laatste voorbereiding voor de marathon van Chicago de week erna. Het is onze tweede ‘major marathon’, nadat we vorig jaar New York hebben gelopen. We hopen uiteindelijk alle zes de ‘majors’ af te vinken.”

,,Erik en ik kennen elkaar via Instagram. We zijn allebei hardlopers, en zijn elkaar gaan volgen. Zo is het balletje gaan rollen. Dat is nu een jaar geleden. We hebben drie maanden van voorbereiding achter de rug, met allebei een voorjaarsmarathon in de benen: ik in Rotterdam en Erik in Parijs. Als training hardlopen we drie keer in de week, zwemmen we een keer, en gaan we een keer per week naar de sportschool.”