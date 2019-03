Criminelen martelen man met boor en strijkbout na diefstal hennep in Wernhout

Klaas Dijkhoff over het ‘Carolien­tje’ van Mark Rutte

11:42 BREDA - VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Klaas Dijkhoff, heeft vanochtend in zijn woonplaats Breda zijn stem uitgebracht. Na afloop ging hij op het stadhuis nog even in op de black out van Mark Rutte, dinsdagavond in het tv-verkiezingsdebat.