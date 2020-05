Creatieve Ellen Vermeulen (1932-2020) was haar tijd ver vooruit

Stedelijk Museum Breda gaat weer open: ‘Mensen moeten zich welkom en veilig voelen’

9:00 BREDA - Stedelijk Museum Breda is zo goed als klaar om op 1 juni weer de deuren te openen. Algemeen-directeur Dingeman Kuilman kijkt uit naar dat moment. ,,We zijn heel blij dat we weer open gaan. Een museum in een stad, daar moet je naartoe kunnen. Het is vervelend om in een dicht museum te werken.”