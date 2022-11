Crackdealer vindt boete te duur, maar Breda houdt poot stijf: ‘We moeten iets doen tegen onveiligheid’

Thomas Marijnis­sen bewierookt supporters en wil in de derby laten zien waar NAC voor staat

Acht nederlagen in zestien wedstrijden. NAC is bij aanvang van de WK-stop de nummer vijftien van de eerste divisie. In de duisternis zoekt Thomas Marijnissen naar lichtpuntjes. ,,Over drie weken staat ons een wedstrijd te wachten waarin we kunnen laten zien wat NAC is.”

20 november