'Cowboys' verlossen Baarle van terrorkippen

Drie Belgen met boksbeu­gels houden huis in West-Bra­bant: forse celstraf­fen

15:01 BREDA - De drie Belgen die twee jaar geleden in West-Brabant bij een soort dollemansrit met boksbeugels in de hand meerdere slachtoffers maakten, hebben allemaal een celstraf van anderhalf jaar gekregen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dat bepaalde de rechter in Breda dinsdagmiddag.