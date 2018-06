Corsowagens in Zundert bekeken met een kennersblik

foto's + video Stampvol Breepark in Breda gaat los bij festival Pussy Lounge

9:22 BREDA - Het was zaterdag hakken en stampen geblazen op hardcorefestival Pussy Lounge @the Park. Onder de duizenden bezoekers heerste een uitbundige sfeer en met namen als Paul Elstak, Korsakoff en Darkraver op het affiche was het een mooi feest.