Corsospuwer moet Zundertenaren verleiden om hun regenwater af te koppelen

Huisartsen­prak­tijk Stadshart in Adriaan van Bergen­straat zit in de knel

7:00 BREDA - De huisartsenpraktijk Stadshart in de Adriaan van Bergenstraat in de Bredase binnenstad gaat of beter gezegd moet verhuizen. De praktijk met 7.500 cliënten is druk bezig met het zoeken naar een nieuwe locatie, het liefst in het centrumgebied. Reden voor de verhuizing is de grote verbouwing van de begane grond van het appartementencomplex waar de praktijk in zit.