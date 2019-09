Corsopracht verpulverd tot berg oud ijzer en dahliadrab

Winkelier in centrum Breda wil graag meer belasting betalen

9:00 BREDA - De reclamebelasting die ondernemers in de binnenstad van Breda betalen wordt met een ton verhoogd tot 400.000 euro. Wat opvalt aan deze maatregel is dat de middenstanders zelf hebben gevraagd om deze verzwaring van de lastendruk. Het geld is namelijk bedoeld om de ambities van het Ondernemersfonds Breda te financieren.