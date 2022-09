Corsojongens dromen van erebaantje als duwer: ‘Je krijgt echt een kick onder die wagen’

Grad Damen vindt nieuwe club op deadline day: Bredanaar vergezelt Wout Neelen bij amateur­club

Het had geen haast want hij was clubloos, maar ook Grad Damen heeft een succesvolle transfer deadline day achter de rug. Op de laatste dag van de transfermarkt verbond de middenvelder zijn lot aan ASWH uit de zaterdag derde divisie.

