CorsoColorRun Zundert gaat niet door

Identiteit meisjes zedenzaak Bavel lastig te achterha­len: OM vraagt hulp justitie VS

12:49 BREDA/BAVEL - Het Openbaar Ministerie in Breda heeft er moeite mee om de identiteit te achterhalen van meisjes die mogelijk zijn benaderd in de Bavelse zedenzaak. Een verzoek aan de justitiële autoriteiten in de VS om achter gegevens van social media accounts te komen, wordt bemoeilijkt door de privacy-regelgeving.