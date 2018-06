Corso Zundert denkt aan 400 extra zitplaatsen langs de route

Dinsdagavond sprak een deel van het bestuur met enkele betrokken partijen. Ad Boemaars van het corso kan na afloop van dat gesprek nog niet veel zeggen. ,,We moeten eerst met de grondeigenaren tot een akkoord komen. Bovendien hebben alle bestuursleden hierin een stem. We moeten immers ook investeren in extra tribunes.''

Twee weken geleden gingen de reserveringen voor zitplaatsen als zoete broodjes over de toonbank. Binnen vier dagen lagen er opties op alle 6.500 tribuneplaatsen. De toenemende belangstelling voor het Zundertse corso was voor de organisatie aanleiding extra tribuneplaatsen in ogenschouw te nemen. Boemaars: ,,Dan moet je denken aan 400 extra stoelen. Dat kan één tribune zijn, het kunnen er ook twee van 200 zitjes worden.''

Dat het corsobestuur inzet op verdere groei blijkt ook uit de gesprekken met reisorganisaties en de toeristische branche. ,,Die contacten beginnen steeds meer hun vruchten af te werpen. Sinds een paar jaar krijgen we bussen met Engelse gasten, die het corso aandoen. In de Van Gogh-jaren waren de tribunes altijd al vroeg uitverkocht. Maar de laatste jaren gaat het steevast ook snel.''

De hoofdtribune en acht kleinere tribunes staan op de Markt en in de Molenstraat. Drie jaar geleden is op de hoek Prinsenstraat - Veldstraat een tribune bij gekomen. ,,Een blijvertje'', zegt Boemaars, ,,Nieuwe investeringen doen we sowieso altijd voor meerdere jaren. Dat zal ook de inzet zijn van een eventuele volgende capaciteitsvergroting.''

Het corso is op 2 september. Tribuneplaatsen kosten 30 of 20 euro. Kijken kan ook zonder zitplaats. Een kaartje kost in dat geval 9 euro in de voorverkoop en 10 euro op de corsodag zelf.