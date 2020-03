Corso Zundert 2020 definitief afgelast

Volgens Schrauwen raakt de virusuitbraak de voorbereidende werkzaamheden van het bloemenfestijn dat in september zou moeten plaatsvinden. ,,Hoewel sommige van de voorbereidingen met de nodige aanpassingen en improvisatie binnen de RIVM-maatregelen wel door kunnen gaan, is het uiterst onzeker of er na 1 juni een periode aanbreekt waarin de creaties daadwerkelijk afgebouwd kunnen worden’’, zegt Schrauwen.

De buurtschappen konden in eerste instantie zelf beslissen of zij door gingen met het poten van de dahliaknollen en het onderhouden van de bloemenvelden. Volgens Corso-voorzitter Jos Jochems is echter bij alle afwegingen vooral gekeken naar de gezondheid en veiligheid van de honderden vrijwilligers en het publiek.

,,Het Corso Zundert wordt al tachtig jaar gemaakt door de gemeenschap. Het is belangrijk om het Corso toekomstbestendig te houden voor volgende generaties’’, schrijft Jochems in een persbericht. ,,Ik begrijp dat dit besluit een teleurstelling is voor veel corsobouwers. Het in groepsverband bouwen aan de corsocreaties speelt een grote rol in de levens van veel Zundertse corsoliefhebbers. Wat dat betreft is ‘social distancing’ in de corsowereld niet onze sterkste kant. Uiteraard is afstand houden nu het allerbelangrijkste om juist elkaar te helpen hier zo snel mogelijk uit te komen.”