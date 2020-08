Corsief Radio: corsotroost in corsoarme tijden

CM's Noordman: een fragiele, stoere stripfi­guur aan de noordelij­ke rondweg

26 augustus BREDA - “Hij is vriendelijk door zijn ronde vormen, en tegelijk is het een stoere Viking. Hij waakt ook een beetje over ons.” Jeroen van Glabbeek, algemeen directeur van CM.com, is blij met het grote beeld voor het hoofdkantoor aan de Konijnenberg in Breda.