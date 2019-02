Corporaties Breda: 700 huurwoningen versneld verduurzamen

CO2-reductie

Dit helpt volgens Pars om de noodzakelijke 25 procent CO2-reductie in 2020 te halen. ,,Onze investeringsruimte is nu te klein. Wij roepen dit kabinet dan ook op de verhuurdersheffing substantieel in te zetten voor verduurzaming. Want zonder deze duurzame aanpassingen lopen de energielasten en de kosten van onze huurders verder op.”

De corporaties zien zich, vervolgt de bestuursvoorzitter, bondgenoot in het klimaatakkoord. Wim Leerves, voorzitter van de Gezamenlijke Huurderskoepel Breda (GHK): ,,Investeren in duurzaamheid is pure noodzaak, voor het milieu, maar zeker ook voor de portemonnee van onze huurders.” Het gaat overigens om een extra investering, corporaties doen al het nodige aan verduurzaming, ook via onderhoud. Zo heeft WonenBreburg in het afgelopen jaar in Breda en Tilburg 400 huurwoningen gasloos gemaakt.