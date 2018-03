Corporatie-directeur Wijbenga informateur nieuwe coalitie in Breda

Wijbenga (53) is voorzitter van de Raad van Bestuur bij de woningscorporatie WoonBron in Zuid-Holland en was korpschef-hoofdcommissaris bij de politie Flevoland. Hij is de echtgenoot van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen.

Thierry Aartsen, fractievoorzitter van de VVD Breda, is blij met Wijbenga als informateur: ,,Bert is gepokt en gemazeld in de publieke sector en is een prettige en ijzersterke voorzitter. Wij zochten een informateur die met beide benen op de grond staat en met de poten in de klei."

De VVD was woensdag de grote winnaar bij de verkiezingen in Breda en ging van 8 naar 11 zetels. De VVD is daarmee met afstand de grootste partij geworden. "Mede daarom hebben we bewust niet voor een bekende VVD-mastodont gekozen. Bert is VVD'er, maar heeft niet echt een politiek profiel. Hij kan echt een verbindende rol op zich nemen."

Wijbenga heeft geen directe Bredase connectie. Wel heeft hij lange tijd in Brabant (Oisterwijk) gewoond. Zijn vrouw Cora van Nieuwenhuijzen is in het verleden lid geweest van zowel provinciale als gedeputeerde staten in Brabant.