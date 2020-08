Coronavirus treft ook personeel van Jumbo-vestiging in Breda

Woordvoerster Maartje Rothuizen laat namens Jumbo weten dat één personeelslid dat werkzaam is in de vestiging in het Heuvelkwartier positief heeft getest. Daarnaast zitten 12 medewerkers uit voorzorg momenteel in thuisquarantaine. Zij hebben (nog) geen klachten.

Rothuizen: ,,We hebben alle medewerkers op het hart gedrukt om bij klachten thuis te blijven en zich direct te laten testen. Indien een test positief blijkt, geldt - zoals bij iedere andere coronabesmetting - dat de GGD een contactonderzoek verricht.”

Besmettingen

Gisteren al bleek dat ook de Jumbo-supermarkt in Wouw getroffen was door een aantal besmettingen. Daar maakte Jumbo niet bekend om hoeveel personeelsleden het ging.

Omdat Jumbo in een eerder stadium aangaf dat personeel uit andere vestigingen gaten in de bezetting opvult, is de vraag gerechtvaardigd in welke mate medewerkers in meerdere winkels werkzaam zijn. De grootgrutter heeft in de stad Breda alleen al tien winkels. Jumbo gaat daar niet op in.

Contactonderzoek

De GGD West-Brabant heeft naar aanleiding van de coronabesmettingen bij de medewerkers van Jumbo in Breda en Wouw contactonderzoeken ingesteld. Zo wil het nagaan met wie de medewerkers contact hebben gehad. Klanten vallen daar niet onder, vertelde GGD-woordvoerder Jeroen Polman donderdag: ,,Dat zijn mensen met wie je langdurig in contact bent geweest binnen anderhalve meter. Je huisgenoten of collega’s. Bezoekers van de supermarkt zijn geen nauwe contacten.”

Polman zegt niet op concrete gevallen of brandhaarden in te kunnen gaan.