Coronavirus: Chinese school in Breda tijdelijk dicht

Linda Chiu is voorganger van de Chinese Hervormde Kerk die sinds een jaar gevestigd is in een voormalig bedrijfspand aan de Goeseelstraat. Behalve kerkdiensten en andere bijeenkomsten, krijgen ruim dertig kinderen van Chinese komaf hier elke zaterdag les in de Chinese taal. “Ook voor kinderen die in Nederland opgroeien is het van belang dat ze kunnen communiceren in de taal van familie die in China woont”, zegt Chiu.