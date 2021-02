Coronaval op de Grote Markt Breda: politie stuurt mensen weg en bekeurt man met statafel

werk aan de winkel ICT-be­drijf gedijt bij coronacri­sis: ‘Onze corebusi­ness is op afstand werken, en dat is ons geluk’

12 februari BREDA - Rijdend over de Princenhagelaan in Breda is het bedrijfspand niet te missen door z'n opvallende vormgeving: ovaalvormig en omgeven door dunne, witte staven. Achter het stavengordijn schuilt QNP, gespecialiseerd in ICT en telecom.