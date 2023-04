Coronatijd tekende deze Bredase jongeren: ‘Alsof mijn leven twee jaar heeft stilgestaan’

Wie heeft BN DeStem van die ene dag nog? Wij zoeken het verhaal achter de bewaarde krant

BN DeStem is binnenkort jarig. Over enkele weken vieren wij onze 25ste verjaardag. Sinds 9 mei 1998 beschrijft deze krant dag in, dag uit wat er gebeurt in de wereld. Soms levert dat kranten op die je nooit meer weg doet omdat je er speciale herinneringen aan hebt. Nu is de vraag: heeft u een krant bewaard die voor u om een bepaalde reden heel speciaal is?