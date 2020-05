Coronastilte op Bredase Grote Markt even verbroken: tromgeroffel tegen betaald parkeren

BREDA - De coronastilte op de Grote Markt in Breda is donderdagavond even verbroken. Een protestmars met honderd deelnemers vertrok vanaf de Baronielaan om dwars door de stad te marcheren en te eindigen bij het bordes van het stadhuis. Inzet: stop betaald parkeren.

Burgemeester Paul Depla had met de actie ingestemd onder voorwaarden dat de richtlijnen rond corona zouden worden nageleefd. Zo liepen de deelnemers aan een rood-wit lint om de anderhalve meter afstand te bewaren.

Onder tromgeroffel en gewapend met spandoeken waarop ferme teksten te lezen waren, als ‘Aanwijzen = Dictactuur’ en ‘Wij hebben geen parkeerprobleem...’ ging het richting het stadhuis op de Grote Markt.

Volledig scherm Actieleider Peter Elbertse overhandigt een petitie tegen betaald parkeren in wijk Zandberg aan burgemeester Paul Depla. © Pix4Profs/Casper van Aggelen

Actieleider Peter Elbertse die de mars voorging met een megafoon blijft erop hameren: ,,Doe een draagvlakonderzoek in de wijk, want in de avond en nacht staat het vol, maar dan met auto’s van eigen bewoners. Betaald parkeren helpt dan niet.”

Het is geldtrekkerij

Waarom hij meeloopt, bewoner Robert Scholten (64, Benedictinessenhof): ,,Het is pure flauwekul, dat betaald parkeren. Het is geldtrekkerij. Weet je waar wij last van hebben: van de auto’s die ze hier parkeren om de kinderen af te zetten bij school. Maar daar doen ze niets tegen.”

Henk Cornelissen (69) woont al 48 jaar aan de Zandbergweg en loopt ook mee: ,,Ik heb er geen vertrouwen in hoe de gemeente dit regelt. We voelen ons gefopt, ik denk dat het alleen over geld gaat. Dit lost het parkeerprobleem niet op.” (Lees verder onder foto)

Volledig scherm Protestmars tegen betaald parkeren in wijk Zandberg in Breda. © BNDeStem

Karel van Gils (64) woont in een van de flatjes aan de Johan Willem Frisolaan: ,,We hebben last van al die geparkeerde campers, laat de gemeente daar eens een oplossing voor bedenken. Niet ons belasten.”

Overhandiging van de petitie

,,Indrukwekkend”, reageerde burgemeester Paul Depla, die even de online-raadsvergadering heeft verlaten, als hij de door Elbertse overhandigde petitie, door bijna 1100 wijkbewoners ondertekend, in ontvangst neemt en ziet dat de actie zonder problemen is verlopen.

Hij zei toe de petitie over te dragen aan de gemeenteraad. Of het protest iets oplevert is de vraag. Een raadsmeerderheid, zo bleek eerder deze maand, steunt het ‘voornemen tot besluit’, zoals de invoering van het betaald parkeren dit najaar in Zandberg-West en -Oost en in het oostelijk deel van Boeimeer is opgenomen in het coalitieakkoord van VVD, PvdA en D66.

Politieke discussie

De politieke discussie is nog wel aan de gang, donderdagavond laat worden er nog een paar moties behandeld. Zoals een motie van het CDA, bij monde van raadslid Caspar Rutten, die zich achter de actievoerders schaart en ook om een draagvlakonderzoek in de wijk vraagt.