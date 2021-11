Coronasteun-light: helft ondernemers Breda ziet er toch maar vanaf

Waar moet het heen met de dorps- en wijkraden in Breda? ‘Ze willen erkenning voor hun werk’

BREDA - De positie van de dorps- en wijkraden in Breda is een ‘blijvende worsteling’. Ook nu wordt er in de lokale politiek weer gepraat over de vraag hoe er met deze organisaties moet worden omgegaan. Is al dat gepraat zonde van de moeite? ‘Ik heb hier een advies uit 2003. Daarin staat precies wat je van elkaar kan verwachten.’

