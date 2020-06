Coronaregels. Een kwart van de Bredanaars snapt er niks van

BREDA - ,,Ik krijg wel een mail met de vraag of ik een vragenlijst wil invullen, maar verder hoor ik niks over bepaalde maatregelen die in Breda gelden omtrent corona.’’ Een kwart van de Bredase bevolking vraagt zich af hoe het precies zit met de coronaregels. Want de maatregelen mogen dan wel versoepeld zijn, een deel van de inwoners weet niet hoe er wordt gehandhaafd en wat er precies van hen wordt verwacht.

In welke situaties wordt er gehandhaafd? Komen handhavers achter de voordeur controleren. Wie is verantwoordelijk wanneer bezoekers of klanten zich niet houden aan de regels? En wordt er eigenlijk wel gehandhaafd? Het zijn vragen waar een kwart van de Bredanaars mee worstelt, zo blijkt uit de derde ‘corona-peiling’ van de gemeente Breda. In het begin van de crisis voelde nog maar dertien procent van de inwoners zich slecht geïnformeerd.

Liever geen internet

Het aantal mensen dat zich maar matig op de hoogte voelt gebracht door de gemeente is daarmee verdubbeld. Websites als corona.breda.nl zijn bij heel wat stadsbewoners onbekend. Anderen zien het niet zitten dat ze voor hun informatie het internet op moeten. Die zien liever een folder, huis-aan-huisblad, krant of brief in de bus vallen.

Steevast fout

Het is de onderzoekers opgevallen dat ‘meerdere’ Bredanaars willen weten waar ze kunnen melden wanneer iemand zich onvoldoende aan de regels houdt. Er worden ook locaties aangewezen waar het steevast fout gaat met de 1,5-metersamenleving. Het gaat dan met name om bouwmarkten, supermarkten en winkels. Ook zwembaden scoren slecht. Applaus is er voor bibliotheek en buitensport voor kinderen tot twaalf jaar.

Verwijt

Net als in maart en april vindt de helft van de Bredanaars dat te veel mensen zich niet aan de adviezen houden. Volgens ruim een derde laten vooral jongeren het afweten. Dat is overigens minder dan in het begin van de crisis. Toen kwamen drie op de vijf Bredanaars met het verwijt dat jongeren de regels aan hun laars lappen.

Thuiswerken minder populair