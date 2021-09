Coronapas? ‘Zaterdag zal voelen als Bevrijdingsdag, middernacht dicht moeten dan is een groter probleem’

Waarom is de Westerpark­laan zo onveilig? ‘Als iedereen zich aan de regels houdt, is er niets aan de hand’

10:34 BREDA - Dat er iets mis is met de Westerparklaan in Breda daar zijn zowel deskundigen als wijkbewoners het over eens na het dodelijke ongeluk van afgelopen dinsdag. De derde keer in drie jaar tijd.