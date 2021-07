Coronahond met problemen zorgt voor hoofdbrekens bij dierenasiel: ‘Waar blijven ze straks?’

column Maandver­band met geurtje? Het hoeft niet naar viooltjes te ruiken, hoor!

17 juli Zo. Ik ben weer aan de beurt voor de column dus we gaan het hier eens even hebben over de grootste belediging van vrouwen van de 21ste eeuw. Ik heb het uiteraard over maandverband van Always. Ja, jongens, we gaan het eens even uitgebreid over menstruatie hebben.