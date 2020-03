Coronahoester uit Breda moet na bedreigen agenten vier weken de cel in: ‘Niet te tolereren'

BREDA - De 51-jarige Bredanaar Adri H. vernielde in een dronken bui afgelopen maandag de deur bij zijn ouders. Toen de politie kwam om hem daarom op te pakken, hoestte hij ze meermalen in het gezicht.

De politierechter in Breda gaf de man donderdag in een supersnelrechtzitting vier weken cel, waarvan twee voorwaardelijk. ,,Dit kunnen we echt niet tolereren'', zei ze.

De man was gaan drinken, omdat hij door het stilleggen van alle voetbalcompetities niks te doen had. Hij had zes tot negen blikken bier leeg.

Gewoon hoesten

De man ontkende dat hij de agenten expres in het gezicht hoestte en met corona dreigde. Via een videoverbinding vanuit het politiebureau zei hij: ,,Dat ontken ik ten zeerste. Ik moest gewoon hoesten en stapte juist opzij, zodat ik ze niet in het gezicht zou hoesten.''

De twee agenten die bij de man aan de deur stonden zeiden echter allebei dat hij ze meermalen in het gezicht hoestte. ,,Er zijn wereldwijd al 21.000 mensen overleden aan het virus'', zei officier van justitie Inge Peters om aan te geven hoe serieus de bedreiging was.

Bang om ziek te worden

,,In deze tijd en in deze omstandigheden is dit een reden dat iemand door zo'n actie echt bang kan zijn om ziek te worden. Dit is een virus waarvan de hele wereld in de ban is. En het gaat hier om agenten. Iedereen zit zoveel als mogelijk thuis. Er is al zo veel lof geweest voor mensen in vitale beroepen als artsen en agenten. Wij zijn afhankelijk van mensen als zij. Zij helpen de maatschappij en moeten nog meer dan anderen beschermd worden tegen dit gedrag.''

De agenten krijgen een schadevergoeding van 350 euro, bepaalde de rechter.

Na het hoesten werd de man met pepperspray bespoten en gearresteerd. Sindsdien zit hij vast. Vanwege de maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus was bij de rechtbank in Breda een videoverbinding opgezet om de man te kunnen verhoren.

Celstraf en taakstraf