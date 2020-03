Coronagebak: huisartsen willen de cupcakes van Juut

En Toen Corona? 100 jaar geleden trof de Spaanse Griep Breda nog harder

12:39 BREDA - Scholen die sluiten, gezinnen die thuis in quarantaine verblijven: Breda treft verregaande maatregelen om een virusuitbraak te bedwingen. Uniek zijn ze echter niet: 100 jaar geleden was de stad op soortgelijke wijze in de ban van de Spaanse griep. Historicus Frans Gooskens beschrijft de gebeurtenissen van toen.