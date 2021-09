Coronabandje bij stapavonden in Breda en Oosterhout valt in de smaak bij Grapperhaus: mogelijk ook andere steden

217 Deelnemers voor rommelrou­te Prinsen­beek

24 september PRINSENBEEK - Wie graag naar verborgen schatten zoekt of op zoek is naar bruikbare tweedehands spullen, kan zaterdag 25 september zijn hart ophalen in Prinsenbeek. Liefst 217 adressen hebben zich ingeschreven voor de Beekse rommelroute.