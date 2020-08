Corona zet streep door kermissen in het Ginneken en Ulvenhout

Overigens heeft dat ook alles te maken met de coronacrisis. Want het was pas vanaf 1 juli weer mogelijk om kermissen te organiseren. Dat heeft tot gevolg dat er gewoon niet genoeg tijd is geweest om de vergunning af te handelen voordat de kermissen deze maand zouden beginnen.

Andere kermissen

Of de kermissen die dit najaar gepland staan in Bavel, Princenhage, Prinsenbeek en op het Chasséveld terrein doorgaan is ook nog de vraag. Ook hiervoor zijn vergunningen aangevraagd. Het is nu nog niet bekend of dat deze vergunningen ook worden afgegeven.