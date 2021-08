Corona? Theaters dicht? Dan pas je toch gewoon je opera aan?

Pas volgend jaar tijd voor hoger beroep verdachten ‘kille moord’ Lunet­straat

12:21 BREDA – Het gaat zeker tot volgend jaar duren voor het hoger beroep is in de zaak over de liquidatie van Peter van der Linde in januari 2017 op de Lunetstraat in Breda. Dat bleek vrijdag bij het gerechtshof in Den Bosch.