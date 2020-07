Corona-pluim voor de jeugd, al houden sommige Bredase jongeren rekening met ‘jarendertigtaferelen’

Update Explosie­ven onschade­lijk gemaakt in stadsboer­de­rij middenin Bredase woonwijk

14:16 BREDA - De politie heeft donderdagochtend onderzoek gedaan in en rondom een woning aan de Oranjeboomstraat in Breda. Daarbij zijn verdovende middelen en explosieven aangetroffen. De politie geeft in dit stadium van het onderzoek geen nadere informatie over wat er precies is aangetroffen.