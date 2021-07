Corona: ook geen Acht van Chaam in het najaar van 2021

Bouwen in het groen: zoveel opties heeft Oosterhout niet

16 juli OOSTERHOUT/OOSTEIND - Dat het lintdorp Oosteind in beeld is voor woningbouw zal weinig mensen verrassen. De schaalgrootte is echter een ander verhaal. De mogelijkheid bestaat dat het dorp zal opgaan in een nieuwe uitbreidingswijk van Oosterhout. Kan de pijn nog verdeeld worden?