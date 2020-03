Corona of niet, de scanauto blijft in Breda speuren naar foutparkeerders

Kwijtschelden van huur of andere kostenposten is een besluit waar burgemeester en wethouders sowieso de raad bij moeten betrekken. Maar burgemeester Depla waarschuwt voor te hoog gespannen verwachtingen. ,,Je kunt besluiten dat niemand onroerend zaak belasting hoeft te betalen. Maar dan hoef ik ook niet meer te betalen. Terwijl mijn inkomen er niet op achteruit is gegaan’’, gaf Depla als voorbeeld. ,,We moeten maatregelen nemen waar mensen die echt hinder ondervinden van de crisis iets aan hebben. We moeten goed kijken of een maatregel écht effect heeft, of dat een maatregel alleen maar goed klinkt.’’