Corona nekt loopevenement De Tien van 't Aogje

De Tien van 't Aogje trekt jaarlijks een kleine duizend lopers en een behoorlijke massa supporters naar het Bredase Princenhage. Het evenement stond voor 20 september geagendeerd.

Persconferentie

Voorzitter Edwin Hamelink: ,,Tijdens de persconferentie woensdag benadrukte premier Mark Rutte nog eens dat alle evenementen tot september zijn afgelast. Hoe het zou zitten met de meldings- of vergunningsplichtige evenementen van na die datum, kon hij nog niet zeggen.”

Voor de organisatie van De Tien: ,,Was dat eigenlijk genoeg. Het is erg onzeker of het door mag gaan. Bovendien: we zijn ons bewust van de gezondheidsrisico's bij een evenement waar veel mensen bij elkaar komen. Het virus waart ook in september waarschijnlijk nog rond. We kunnen nu niet de verantwoording dragen voor al die mensen die op De Tien afkomen.”

Anderhalfmeter probleem

Komt bij dat het moeilijk is om het evenement te organiseren op zo'n manier dat publiek en deelnemers op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. ,,Daar hebben we over nagedacht, maar we weten niet zo goed een oplossing hoe we lopers en publiek onderling kunnen scheiden. En hoe we dat vervolgens moeten handhaven.”

En dan: ,,Is er ook nog onzekerheid over ons budget. We hebben nog eens goed naar de lijst van vaste sponsoren gekeken. Daar zitten flink wat ondernemers tussen die het vanwege de coronacrisis heel moeilijk hebben op dit moment.”