Corona-impact: wie laat straks de bus rijden in West-Brabant?

Ketels malafide bouwer gingen naar onder meer Zundert en Vorsten­bosch

3 oktober TILBURG/ZUNDERT - De malafide ketelbouwer uit Tilburg en zijn netwerk blijven nog minstens twee weken vastzitten voor onderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat er ketels werden geleverd die zijn gebruikt in drugslabs en opslagplaatsen in onder meer Zundert en Vorstenbosch, evenals Weert, Urmond en Bemelen in Limburg. Daarnaast worden enkele personen verdacht van ‘een poging tot export van een grote partij xtc-pillen naar Afrika.’