Corona-hulp aan Afrika vanuit een Bredase woonkamer

Opnieuw bizarre situatie in Baar­le-Her­tog: Belgen hebben kassabon of formulier nodig voor bezoek aan winkel of familie

9:47 Wie sinds zondag vanuit België de grensposten passeert in Weelde-Statie of Zondereigen om te gaan winkelen of vrienden te bezoeken in Baarle-Hertog zal daarvoor een speciaal document krijgen en moeten laten invullen. En een kassabon van de winkel of het bedrijf waar je geweest bent.