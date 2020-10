Corona heeft Breda overvallen, maar dat maakt voor begroting weinig uit: ‘We draaien gewoon door’

,,De crisis heeft ons overvallen, maar we draaien gewoon door. We nemen de telefoon op en investeren in de stad. Want juist nu is dat nodig.’’ Wethouder Miriam Haagh (Wijkaanpak, PvdA) laat zich niet uit het veld slaan door de coronacrisis. En ook haar collega’s Greetje Bos (Financiën, VVD) en Boaz Adank (Economie, VVD) zijn optimistisch. Deze week presenteerden ze de Begroting 2021 van de gemeente Breda. Een ‘afgewogen pakket’ en een hele prestatie, zeggen de stadsbestuurders.

668 miljoen euro

In totaal heeft Breda 668 miljoen euro op zijn begroting staan. Daarvan is 2,5 miljoen opzij gezet voor de gevolgen van de coronacrisis. De rest gaat naar zaken die min of meer normaal zijn, zoals jeugd, zorg, welzijn, woningen in het Havenkwartier, de brandweer, speeltuinen en het onderhoud van 1300 kilometer riolering.

Het is lastig om te voorspel­len wat we écht nodig hebben.

Maar toch… Heeft het virus dan zo weinig impact op de schatkist? ,,Nou, het is wel heel lastig om te voorspellen wat we écht nodig hebben’’, zegt wethouder Adank. ,,Maar het Rijk doet al veel goede dingen. Die hoeven wij er ook niet nog eens bij te doen.’’

,,De crisis heeft ons overvallen’’, zegt Haagh. ,,Maar nu hebben we een nieuwe werkelijkheid. Daar hebben we al onze afspraken en al onze contracten op gericht.’’

Even goed brengt de nieuwe begroting ook slecht nieuws. Zo is de Bredase burger volgend jaar ruwweg vijf procent meer kwijt aan lokale woonlasten. Met dank aan het gat op de begroting van Afvalservice, dat nu in een moeite door kan worden gedempt. In totaal telt de Begroting 254 pagina’s en daar staat van alles op. Bijvoorbeeld dat evenementenorganisaties voortaan moeten betalen voor hun vergunning. Ook in deze beroerde tijd. Of het afschaffen van de commissie bezwaarschriften om geld te besparen op het ambtelijk apparaat.

Reguliere ergernissen

Wat staat er zoal in de Begroting 2021 van de gemeente Breda? In ieder geval iets over...

Corona

,,Vanzelfsprekendheden bestaan vanwege het coronavirus niet meer’’, zegt wethouder Boaz Adank (Economie, VVD). Het is dan ook moeilijk om te voorspellen hoeveel Breda nog nodig heeft om de coronacrisis uit te zetten. Voor de zekerheid is 2,5 miljoen euro apart gezet. Dat is om een breed scala aan maatregelen te betalen. Dat varieert van het betalen van de huur voor sportclubs en steunpakketten voor ondernemers tot het inrichten van straten en pleinen, zodat ze voldoen aan de 1,5-metersamenleving.

Noordelijke rondweg

,,Probeer met de fiets de noordelijke rondweg maar eens over te steken. Dat kan wel even duren.’’ Ook wethouders moeten wel eens wachten voordat ze een van de belangrijkste verkeersaders van Breda zijn overgestoken. Voor onderzoek naar de aanleg van viaducten, tunnels of andere oplossingen om de doorstroming te verbeteren wordt volgend jaar 9,5 miljoen euro uitgetrokken. Dat wil niet zeggen dat er snel wordt begonnen met het aanpassen van de rondweg. Daar zijn ‘honderden miljoenen euro’s’ voor nodig.

Evenementen

Het uitgeven van evenementenvergunningen kost de gemeente Breda tot nu toe alleen maar geld. Dus vanaf 2021 moeten organisatoren betalen voor de aanvraag voor zo’n vergunning, zodat het gat van 330.000 euro wordt gedicht. Het college weet dat deze ingreep wordt genomen in een periode waarin het water aan de lippen staat van de evenementenindustrie. ,,Maar de evenementen zijn niet kostendekkend’’, zegt wethouder Greetje Bos (Financiën, VVD). ,,Dus we hadden deze maatregel sowieso genomen.’’

Volledig scherm Wethouder Greetje Bos © Pix4Profs/Joyce van Belkom

Ambtelijk apparaat

Geen gedwongen ontslagen, maar de ambtenaren op het stadskantoor krijgen toch te maken met slecht nieuws. Het ambtelijk apparaat wordt te groot en tegelijkertijd te duur, onder meer omdat er veel experts van buiten worden ingeschakeld. ,,Dus moeten we maar eens gaan praten over de formatie’’, suggereert wethouder Boaz Adank. Nu telt Breda zo’n 2000 ambtenaren-fte’s. Dat aantal gaat onvermijdelijk naar beneden. Want, zegt Adank: ,,Er is maar een knop waaraan we kunnen draaien: minder mensen.’’

Werkloosheid

Tegen alle verwachtingen in blijft het aantal faillissementen in Breda redelijk stabiel, maar daar laat het college zich niet door afleiden. ,,Er gaat een moment ontstaan dat er ontslagen gaan vallen’’, voorspelt wethouder Boaz Adank (Economie, VVD). Het stadsbestuur wil voorkomen dat er mensen zonder werk komen te zitten. Dat gebeurt onder meer door samen met het onderwijs omscholingsprojecten op te zetten. Ook wordt onderzocht of er industrie terug naar Nederland kan worden gehaald. Adank: ,,Laten we in Breda mondkapjes gaan maken.’’

Volledig scherm Wethouder Boaz Adank. © Pix4Profs-Ron Magielse

Bavel