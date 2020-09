Corona hakt er flink in, maar Greetje Bos houdt koers: ‘Bredanaars hebben houvast nodig’

Quote Het is dit jaar een beetje een bijzondere rapportage. Greetje Bos, Wethouder Financiën Breda En natuurlijk, er is 6,5 miljoen euro uitgetrokken voor lokale steunpakketten. Maar dat kan de algemene reserve wel hebben. Kortom, wethouder Greetje Bos van Financiën is best tevreden: ,,Corona heeft de financiële situatie van Breda tot nu toe niet aangetast.’’

Deze week presenteert Bos de Bestuursrapportage 2020. Dat is een soort tussenstand, waarin staat hoe de zaken er in de stad financieel voorstaan. ,,Het is dit jaar een beetje een bijzondere rapportage’’, constateert de wethouder. ,,De toekomst laat zich altijd al moeilijk voorspellen, maar wat we de afgelopen maanden hebben meegemaakt heeft natuurlijk niemand verwacht. En ja, op dit moment draait eigenlijk alles om corona.’’

Weggepoetst

Het virus veroorzaakt wereldwijd miljarden euro’s aan schade. En toch komt Breda redelijk goed weg, zegt Bos. Mede dankzij de landelijke overheid: ,,We verwachten dat onze tekorten worden weggepoetst. We hebben wel eens discussie met het Rijk, maar deze keer houdt Den Haag zich echt aan de beloftes.’’

Quote Het zijn the usual suspects. Greetje Bos, Wethouder Financiën Breda

Breda is een gemeente met zo’n 665 miljoen euro op de begroting. Het overgrote deel daarvan is al bestemd. Verkeerslichten moeten werken, het vuilnis moet worden opgehaald en ambtenaren moeten hun salaris krijgen. Dat gaat nog steeds goed, maar dat wil niet zeggen dat er niets fout gaat. Nog steeds zit Bos met een paar hoofdpijndossiers. ,,Het zijn the usual suspects’’, zegt de wethouder. En ze vinkt af: Afvalservice: 2,9 miljoen tekort, bedrijfsvoering: 2,3 miljoen, jeugdhulp: 1,8 miljoen en wmo: 3,3 miljoen euro.

Over het wegwerken van de tekorten bij Afvalservice buigt Bos’ collega Daan Quaars zich en bedrijfsvoering is iets waar het hele college van burgemeester en wethouders zijn schouders onder gaat zetten.

Aan de deur rammelen

Jeugdhulp en wmo zijn problemen van een heel andere orde. Dat heeft alles te maken met de manier waarop de Rijksoverheid verplichtingen oplegt aan gemeenten, maar daarbij verzuimd om geld over te maken. Bos verbaast zich over het gemak waarmee de landelijke overheid helpt om de coronaproblemen aan te pakken, terwijl er al vijf jaar weerstand is om bij te dragen aan jeugdhulp en wmo: ,,Daarom blijven we in Den Haag aan de deur rammelen.’’

Opeens verdwenen

Maar toch. Het ziet er niet naar uit dat het virus morgen opeens is verdwenen. Wat betekent de crisis voor de toekomst? Staat Breda bezuinigingen en belastingverhogingen te wachten? Zoals de zaken er nu voor staan is dat niet het geval.

Quote We willen betrouw­baar zijn. De bewoners van Breda hebben die houvast nodig. Greetje Bos, Wethouder Financiën Breda

,,Voor de lange termijn kan ik echt niet zeggen wat de burger nog van deze crisis gaat merken’’, zegt Bos. ,,Maar we willen de lasten hoe dan ook dragelijk houden. Zo hebben we dat ook afgesproken in het coalitieakkoord en dat is nog steeds leiden. We streven naar de nullijn. Bovendien willen we betrouwbaar zijn. De bewoners van Breda hebben die houvast ook nodig.’’

Niet meer in de hand

Quote Er werd gezegd: ‘Ga onze inwoners helpen’. Dat hebben we gedaan. Greetje Bos, Wethouder Financiën Breda De vraag of de Bredase financiën er ook echt zo florissant voor staan is eerder deze zomer ook al eens aan de orde gekomen in de gemeenteraad. Niet helemaal onverwacht bleek dat de oppositiepartijen er heel anders over dacht dan VVD-wethouder Bos. In juni wekten met name SP, GroenLinks en CDA de indruk dat Breda financieel over de rand van de afgrond was gevallen. En Bos zou de situatie niet meer in de hand hebben.

De nieuwste bestuursrapportage is voor de wethouder het bewijs van het tegendeel. Het college heeft de afgelopen coronamaanden een ‘mega-prestatie’ geleverd. En eerlijk is eerlijk, daar heeft de raad, inclusief de oppositie, ook aan bijgedragen. Bos: ,,We hebben de afgelopen maanden een goede klus weggezet. Unaniem stappen vooruit gezet. Er werd gezegd: ‘Ga onze inwoners helpen’. Dat hebben we gedaan. Vanzelfsprekend, want dit zijn de tijden waarin je er moet zijn voor je inwoners. Maar we moeten wel blijven opletten. Zorgen dat we de stabiliteit bewaren. Daar hebben de volgende generaties recht op.’’