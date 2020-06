Corona en rompslomp laten Breda wachten op paviljoen uit China

Begin dit jaar werd na een soort referendum besloten dat het Chinese geschenk een plaats zou krijgen in het Valkenberg. De plaatsing van het paviljoen gaat niet over een nacht ijs, zegt een woordvoerster van de gemeente Breda: ,,De afgelopen periode is benut om een bodemonderzoeksrapport te maken. Dat hebben ze in Yangzhou nodig om een gedetailleerde ontwerptekening en materialenlijst te maken. Want die is weer nodig voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.’’