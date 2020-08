Corona-angst in grensstreek neemt toe: ‘Mijn ouders houden in Nederland het mondkapje stevig op’

Verbitte­ring over afwezig­heid Belg die stomdron­ken en spookrij­dend vrouw zwaar verwondde op A58

18:06 BREDA - Een 44-jarige Belg moet als het aan justitie ligt zeven maanden de bak in, omdat hij stomdronken een ongeluk veroorzaakte toen hij over de A58 bij Breda aan het spookrijden was. Dat eiste officier van justitie Emi Verhoeven dinsdag bij de rechtbank in Breda.