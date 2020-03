Corona-afdeling in Rijsbergen voor mensen met verstandelijke beperking

Op dit moment zijn er vijf bedden beschikbaar. In de loop van de week verwacht Amarant de capaciteit verder te kunnen uitbreiden. Het gaat om een zogeheten cohort-afdeling. Dat is een geïsoleerde ruimte waar meerdere patiënten verpleegd kunnen worden.

Nog geen cliënten

Of de afdeling op de locatie in Rijsbergen verder kan uitbreiden, is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel en beschermende middelen. Per geval wordt beoordeeld of een cliënt naar deze afdeling wordt overgeplaatst. Op dit moment zijn er nog geen cliënten opgenomen. Amarant helpt mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel.