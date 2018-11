Corné R. bekent doodschieten Peter van der Linde in Breda

Peter van der Linde was 6 januari vorig jaar bij café ‘t Hoekste op de hoek van het Dijkplein en de Lunetstraat in Breda. Daar was een feest in verband met de verjaardag van Piet S., die ervan wordt verdacht dat hij opdracht gaf voor de moord. Samen liepen ze naar buiten, waarna Van der Linde met een automatisch vuurwapen werd neergeschoten. De schutter werd daarop opgehaald in een zwarte BMW.

‘Emotionele’ verklaring

De bekentenis werd vrijdag besproken bij de rechtbank in Breda, waar de strafzaak werd behandeld op een tussentijdse zitting. Corné R. heeft woensdag en donderdag bij de politie uitgebreid verklaard over zijn rol bij de moord op 6 januari vorig jaar. Het zou een ‘emotionele’ verklaring zijn geweest. De rechter zei dat ‘de nieuwe verklaring van de heer R. ook alles in een nieuw daglicht stelt.’

Er was geen sprake van moord, maar van doodslag, zei Meijering. R. leverde horloges aan Van der Linde, vertelde R. bij de politie. Die zou daar niet voor hebben betaald en had daardoor een grote schuld bij R.

Geen poen

Herhaaldelijk drong R. aan op betaling, maar er kwam maar geen poen. Op de avond van het feest zou R. zijn overmand door een vlaag van woede toen Van der Linde weer niet thuis gaf. ,,Hij heeft toen een vuurwapen getrokken en geschoten op het slachtoffer, met alle gevolgen vandien’', zei Meijering. ,,Er is niet naar een levensdelict toegewerkt.’’

Na het fatale schot bleef Van der Linde staan, R. zou zich toen hebben omgedraaid en in een waas in de auto zijn gestapt bij medeverdachte David J.

Scenario's

Het Openbaar Ministerie denkt overigens dat er sprake is van een ander scenario. Een scenario, zo zei officier van justitie, dat nog steeds overeind staat. Justitie denkt dat er wel een vooropgezet plan was om Van der Linde te doden. Dat Piet S. opdrachtgever was en dat R. schoot. David J. zou ook in dat scenario de bestuurder van de BMW zijn geweest. De drie stonden vrijdag allemaal voor de rechter.