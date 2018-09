Cor Stroop is 50 jaar in dienst bij de Otjensgroep

BREDA - Het is een uitstervend ras: mensen die hun hele werkende leven bij hetzelfde bedrijf blijven. Cor Stroop (65) begon als 15-jarige bij de Otjensgroep en wilde per se de 50 jaar vol maken. Op 1 september jubileert hij, op 8 oktober zwaait hij af.

Hij was in al die jaren hooguit vijf dagen ziek en komt nooit te laat. Is het type dat zijn kwasten opgebruikt, het type dat geen verf verspilt. Stroop is een allrounder. De schilder keek tijdens het werk graag naar de timmerman en de loodgieter, opdat hij het zelf óók kon. ,,Het is de variatie in het werk dat het altijd leuk gehouden heeft", zegt hij er zelf over.

Hij leerde het vak van zijn vader, die met 35 jaar eveneens lang bij de Otjensgroep werkte. De Stroopjes en de Otjens zijn al de gehele 80-jarige historie van het bedrijf nadrukkelijk met elkaar verweven: ook broer Jan werkte er 43 jaar. ,,Mijn vader was ontiegelijk goed. Hij was snel en nauwkeurig, dat niveau heb ik nooit gehaald", vertelt Cor. Al snel na Cors aanstelling kan hij het werk zelfstandig uitvoeren.

Vastgoed onderhoudsbedrijf Otjensgroep draagt onder andere zorg voor monumentale panden. ,,Je komt binnen op plekken waar niemand binnenkomt. En je zit heel dicht op de details. Dat geeft een heel bijzonder gevoel." Het eerste dat hem te binnen schiet binnen Breda is het voormalige Burgerweeshuis aan het Kloosterplein. Stroop smult van de verhalen ter plekke. ,,Een oudere man kwam toen langs. Hij had er in zijn jeugd gewoond en vertelde daar uitgebreid over."

Bezuinigingen

Cor haalde ook voldoening uit nevenactiviteiten. Hij was voorman, zette zich in voor de vakbond en trad op als een mentor voor leerlingen wier ouders het niet breed hadden. "Ik nam hen mee naar scholen, theaters, ziekenhuizen. Het motiveert die jongens veel meer als het werk ook betekenis heeft."

Door bezuinigingen gebeurt dat niet meer. Cor maakt zich zorgen: het vak wordt niet aantrekkelijk gemaakt. "Jongeren hebben geen échte interesse. Ze doen wat ze moeten doen, zonder ambitie om verder te leren. Ze zijn vaak ook zo weer weg."

Hij begrijpt het wel, had het ook nooit lang volgehouden als het werk eentonig was. ,,Maar tot op de dag van vandaag heb ik regelmatig verwondering." Hij grijnst even. ,,We zijn nu bezig met het oude Belastingkantoor. Hele rijen met exact dezelfde kamertjes. Dát is saai."