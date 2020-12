Cor Berkhout nieuwe voorzitter Dorpsraad Teteringen

TETERINGEN - Cor Berkhout (77) gaat per 1 januari 2021 de kar trekken bij de Dorpsraad Teteringen. Berkhout is al zo’n drie jaar lid van het adviesorgaan dat opkomt voor de belangen van het dorp. Hij volgt Hein Antonissen op, die na veertien jaar stopt.

Berkhout is geen onbekende in Teteringen. Hij is een van de aanjagers om het Willem-Alexanderplein om te toveren van versteende vlakte naar groene ontmoetingsplek. De werkwijze van dat proces, waarbij een breed draagvlak in het dorp uitgangspunt was, wil Berkhout meer gaan inzetten bij projecten van de dorpsraad.

,,We gaan de structuur van de dorpsraad aanpassen, in de hoop meer betrokken bewoners actief te krijgen. Mijn ervaring is dat je vanuit goede samenwerking een heel eind kunt komen. Zowel met de gemeente Breda als tussen bewoners onderling. We gaan onderwerpen die spelen in het dorp opdelen in aandachtsgebieden, om zo mensen met bepaalde interesses of met kennis van zaken beter bij de dorpsraad betrekken.”

De Dorpsraad Teteringen bestaat nu uit negen leden, maar omdat er straks meer per onderwerp wordt gewerkt, is er ruimte voor uitbreiding. Ook is de dorpsraad op zoek naar een nieuwe secretaris, want Annemiek Olden stopt per 1 april 2021. Zij is nu ook penningmeester, die rol neemt Koen Wentink van haar over.

Berkhout heeft er zin in zijn nieuwe rol binnen de dorpsraad kleur te geven. ,,Uitdagingen genoeg met bouwproject Woonakker op komst en de toenemende overlast van de Oosterhoutseweg.”