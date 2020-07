Coop in Wernhout is nog niet open, maar heeft nu al de eerste - ongewenste - klanten

Stien van de Goorbergh, die samen met haar man Marco de CoopCompact gaat runnen, wil niet al te veel over de diefstal, die dinsdagochtend is ontdekt, uitweiden. ,,Er is ingebroken en er zijn spullen weg. We hebben maandagavond nog alles gecontroleerd en alle deuren waren op slot. Dus zijn ze later op de avond of in de nacht binnen geweest. De gereedschapskoffers zijn opengebroken en er is veel gereedschap weggehaald. Dat is zeker niet leuk.”