Coolblue-chauffeur uit Breda jat zijn eigen waar om rekeningen te kunnen betalen

20.000 euro betalen

Donderdag moest S. voor de Bredase rechtbank verschijnen en ook daar erkende hij zijn fouten. Hij had ineens een rekening gekregen van UWV, waarin stond dat hij nog 20.000 euro moest betalen, zei hij. Daar was hij van geschrokken. De jongeling kon zo'n bedrag toch nooit terugbetalen? Toen pikte hij op zijn werk een tablet, die hij via Marktplaats kon verkopen.

240 uur taakstraf

,,U bent niet van de regen in de drup beland, maar van de regen in een stortbui'', zei de officier van justitie Janne Kerkhofs tegen hem. In totaal stal S. voor zo'n 85.000 euro aan spullen. Inkoopwaarde, Coolblue had het voor zo'n 125.000 euro willen verkopen. 19.000 euro vond de politie nog bij S. thuis. ,,Uw schuld is dus verviervoudigd'', rekende de officier voor, want zij eiste dat hij dat terugbetaalt.